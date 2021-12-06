Оголошено підозру поліцейському, що влаштував смертельну ДТП під Києвом

Правоохоронцю загрожує до дванадцяти років позбавлення волі

Оголошено підозру начальнику сектору одного із районних управлінь поліції в Київській області, який 4 грудня скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду під Києвом. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Поліцейському повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, поліцейський, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем Volkswagen Passat проїхав на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ Таврія», який знаходився на перехресті вулиць в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди один із пасажирів «Таврії» загинув на місці події, інший – помер в лікарні.

Водія Volkswagen затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До суду скеровано клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У випадку доведення його вини в суді йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами строком від семи до десяти років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

Нагадаємо, 4 грудня поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». У результаті аварії загинули два пасажири «Таврії».