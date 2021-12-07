Загинула 22-річна наречена. З’явилися нові деталі смертельної ДТП під Києвом (відео)

Від удару автомобіль «Таврія» розірвало на частини

За кермом автомобіля, що протаранив машину з молодими людьми, був п'яний поліцейський

З’явилися нові деталі смертельної ДТП під Києвом, що сталася 4 грудня з вини п’яного поліцейського.

У соцмережі повідомляють, що за кермом Volkswagen, який протаранив автомобіль «Таврія», був капітан поліції, начальник сектору ювенальної превенції Вишгородського районного управління поліції Ігор Тертичний, 1989 року народження. На місці ДТП поліцейські встановили, що капітан перебував із явними ознаками алкогольного сп’яніння, а його пасажир з місця ДТП втік.

Соцмережі поширили фото поліцейського, який скоїв смертельну ДТП. Фото: Київ оперативний

Внаслідок аварії 23-річний пасажир «Таврії» Ростислав загинув на місці події, а 23-річного водія Дмитра та його наречену 22-річну Анжеліку госпіталізували. Згодом від отриманих травм потерпіла померла.

«Пацієнт поступив з переломом правої плечової кістки зі зміщенням. Поки що тимчасово йому накладено гіпс. Найближчими днями ми плануємо провести йому операцію, в принципі його життю нічого не загрожує. У нього є супутній струс мозку. Він проконсультований невропатологом. Отримує відповідне лікування», – розповів «Сьогодні» завідувач хірургічного відділення центральної районної Вишгородської лікарні Андрій Євграфов.

Відомо, що Дмитро та Анжеліка мали незабаром одружитися. Того дня вони поверталися з відпочинку. На машині їх зустрічав товариш. Їхали всі додому.

Державне бюро розслідувань затримало поліцейського на місці події, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліцейському повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Наразі Головне управління проводить службове розслідування. За цим інцидентом начальником Головного управління Андрієм Нєбитовим було підписано наказ про звільнення цього працівника з лав поліції України», – розповіла представниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Нагадаємо, 4 грудня поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів «Таврії».