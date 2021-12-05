На Київщині поліцейський врізався в «Таврію»: загинули дві людини (фото)

У результаті аварії за участю поліцейського загинули два пасажири «Таврії»

У Київській області поліцейський, який перебував за кермом Volkswagen Passat, врізався в автомобіль

У Київській області поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». У результаті аварії два пасажири «Таврії». Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Смертельна аварія трапилася близько у суботу, 4 грудня, близько 23:00.

За даними відомства, іномаркою керував 32-річний поліцейський. Після аварії його доставили в медзаклад, щоб перевірити, чи не був він п’яний.

«В результаті аварії 23-річний пасажир, який перебував в салоні ЗАЗ «Таврія», загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла», – додали в поліції.

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Справою займатиметься Державне бюро розслідувань. За фактом аварії в Головному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування.

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