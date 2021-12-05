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    На Київщині поліцейський врізався в «Таврію»: загинули дві людини (фото)

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    У результаті аварії за участю поліцейського загинули два пасажири&nbsp;&laquo;Таврії&raquo; &nbsp; - На Київщині поліцейський врізався в «Таврію»: загинули дві людини (фото)
    У результаті аварії за участю поліцейського загинули два пасажири «Таврії»  
    Фото з відкритих джерел

    У Київській області поліцейський, який перебував за кермом Volkswagen Passat, врізався в автомобіль

    У Київській області поліцейський за кермом Volkswagen Passat під час руху у бік села Нові Петрівці врізався в автомобіль «Таврія». У результаті аварії два пасажири «Таврії». Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

    Смертельна аварія трапилася близько у суботу, 4 грудня, близько 23:00.

    За даними відомства, іномаркою керував 32-річний поліцейський. Після аварії його доставили в медзаклад, щоб перевірити, чи не був він п’яний.

    «В результаті аварії 23-річний пасажир, який перебував в салоні ЗАЗ «Таврія», загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла», – додали в поліції.

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    Справою займатиметься Державне бюро розслідувань. За фактом аварії в Головному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування.

    Нагадаємо, у Києві на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля.

    Раніше повідомлялося, що на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Нагадаємо, 29 листопада на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.

    29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.

    Теги: машини водій автомобіль розслідування Державне бюро розслідувань Volkswagen
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    На Київщині поліцейський врізався в «Таврію»: загинули дві людини (фото)