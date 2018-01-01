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    У Києві сталася масова ДТП за участі шести автомобілів

    Масова ДТП сталася в напрямку лівого берега
    У Києві на Південному мосту сталася ДТП за участі шести автомобілів.  Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua. «Масова ДТП сталася в напрямку лівого берега. Зіткнулися 6 автомобілів, перекриті крайня ліва і середня смуги. Для проїзду вільний тільки крайній правий ряд», - йдеться в повідомленні. Попередньо, обійшлося без
    • Сьогодні, 04:57
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    Масова ДТП сталася в напрямку лівого берега

    У Києві на Південному мосту сталася ДТП за участі шести автомобілів. 

    Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

    «Масова ДТП сталася в напрямку лівого берега. Зіткнулися 6 автомобілів, перекриті крайня ліва і середня смуги. Для проїзду вільний тільки крайній правий ряд», - йдеться в повідомленні.

    Попередньо, обійшлося без постраждалих.

    На місці працює патрульна поліція.

    Раніше повідомлялося, що на території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.

    Нагадаємо, на Харківщині після скоєння ДТП зловмисник втік з місця події.Чоловік, який потрапив під колеса його автівки, загинув. 

    ДТП Київ поліція
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