У Києві сталася масова ДТП за участі шести автомобілів

Масова ДТП сталася в напрямку лівого берега

У Києві на Південному мосту сталася ДТП за участі шести автомобілів. Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua. «Масова ДТП сталася в напрямку лівого берега. Зіткнулися 6 автомобілів, перекриті крайня ліва і середня смуги. Для проїзду вільний тільки крайній правий ряд», - йдеться в повідомленні. Попередньо, обійшлося без



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Масова ДТП сталася в напрямку лівого берега

У Києві на Південному мосту сталася ДТП за участі шести автомобілів.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua.

«Масова ДТП сталася в напрямку лівого берега. Зіткнулися 6 автомобілів, перекриті крайня ліва і середня смуги. Для проїзду вільний тільки крайній правий ряд», - йдеться в повідомленні.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На місці працює патрульна поліція.

Раніше повідомлялося, що на території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.

Нагадаємо, на Харківщині після скоєння ДТП зловмисник втік з місця події.Чоловік, який потрапив під колеса його автівки, загинув.