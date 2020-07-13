Влада Луганщини назвала суму збитків від лісових пожеж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежі в Луганській області тривали понад тиждень

Збитки оцінюють у 450 млн гривень

Пожежі лісів та сухостою, що розпочалися на Луганщині 6 липня, і які загасили повністю лише 13 липня, знищили лісових насаджень на понад 450 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Луганській облдержадміністрації (військово-цивільній адміністрації).

Вогонь загалом знищив 5 тис. га лісу.

Пожежею пошкоджено також житлові будинки та господарчі споруди у 41 домогосподарстві, знищено вщент 35 будинків у с. Смолянинове. Пошкоджено 15 та повністю зруйновано 49 будинків садівничого товариства № 5 «Озеро вовче» Новоайдарського району.

Від пожежі загалом постраждали 223 людини, з яких 109 зазнали матеріальної шкоди, 114 людей (з них 17 дітей) звернулись до швидкої медичної допомоги, лікарень м. Сєвєродонецька та смт Новоайдар із травмами.

В ОДА додали, що наразі її очільник Сергій Гайдай відбув до Києва, аби обговорити компенсації втрат постраждалим та рідним загиблих від пожежі.

Раніше Гайдай повідомляв, що держава виплатить по 200 тисяч гривень сім'ям п'ятьох загиблих у пожежі в Луганській області. Також він казав, що по 300 тисяч мешканці постраждалих сіл отримають на відновлення чи купівлю будинків, по 50 тисяч — на ремонт, а ще по 20 тисяч дадуть людям, які «були на місці й постраждали».

13 липня лісову пожежу в Луганській області повністю ліквідували. Вона виникла 6 липня поблизу села Осколонівка на території Боровського лісництва на близько 50 гектарах. Проте 7 липня через пориви вітру загорілися ліси у Новоайдарському районі Луганщини на площі приблизно 90 гектарів.

Внаслідок пожежі загинуло п'ятеро осіб.