У Чернівцях масштабна пожежа: горить завод полімерних труб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Чернівцях на вулиці Прутська 29 загорілася фабрика, 13 липня 2020 рік Фото: ДСНС

Рятівники кілька годин намагаються приборкати пожежу

У Чернівцях на вулиці Прутська 29 загорілася фабрика. Вогонь охопив 3 і 4 поверхи чотириповерховий виробничої будівлі ТОВ «Розма». Попередньо жертв та постраждалих немає.

Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Там кажуть, що горить загалом близько 2 тисяч м. кв.

До гасіння пожежі залучили 49 людей та 16 одиниць техніки (в тому числі пожежний потяг), з них від ДСНС 38 чол.

Наразі у ДСНС уточнюють інформацію.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, ТОВ «Розма» — це виробництво гумового і полімерного взуття, гумотехнічних виробів та труб для води, опалення й каналізації.