  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Чернівцях масштабна пожежа: горить завод полімерних труб

    • Розсилка
    <span>У Чернівцях на вулиці Прутська 29 загорілася фабрика, 13 липня 2020 рік</span> - У Чернівцях масштабна пожежа: горить завод полімерних труб
    У Чернівцях на вулиці Прутська 29 загорілася фабрика, 13 липня 2020 рік
    Фото: ДСНС

    Рятівники кілька годин намагаються приборкати пожежу

    У Чернівцях на вулиці Прутська 29 загорілася фабрика. Вогонь охопив 3 і 4 поверхи чотириповерховий виробничої будівлі ТОВ «Розма». Попередньо жертв та постраждалих немає.

    Про це заявили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    Там кажуть, що горить загалом близько 2 тисяч м. кв.

    До гасіння пожежі залучили 49 людей та 16 одиниць техніки (в тому числі пожежний потяг), з них від ДСНС 38 чол.

    Наразі у ДСНС уточнюють інформацію. 

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Чернівцях масштабна пожежа: горить завод полімерних труб
    У Чернівцях масштабна пожежа: горить завод полімерних труб
    У Чернівцях масштабна пожежа: горить завод полімерних труб

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, ТОВ «Розма» — це виробництво гумового і полімерного взуття, гумотехнічних виробів та труб для води, опалення й каналізації.

     

     

    пожежа ДСНС завод Чернівці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ