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    Через пожежу у будинку в центрі Одеси без даху над головою лишилися 38 людей

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    <span lang="UK">До гасіння залучалися 83 чоловіки особового складу ДСНС</span> - Через пожежу у будинку в центрі Одеси без даху над головою лишилися 38 людей
    До гасіння залучалися 83 чоловіки особового складу ДСНС
    Фото: ДСНС

    Мешканців будинку тимчасово переселено до бази відпочинку «Мрія»

    12 липня сталася пожежа у триповерховому житловому будинку (1814 року забудови, всередині будинку дерев’яні перекриття) вул. Буніна, 35 у Приморському районі Одеси.

    Як повідомляє пресслужба ДСНС, загорання виникло на другому поверсі у квартирі з розповсюдженням на третій поверх та дах.

    О 13:06 пожежу було локалізовано на площі 700 кв. м. О 14:33 пожежу у триповерховому житловому будинку ліквідовано.

    До гасіння залучалося 83 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки ДСНС.

    Жертв та постраждалих немає.

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    Через пожежу у будинку в центрі Одеси без даху над головою лишилися 38 людей
    Через пожежу у будинку в центрі Одеси без даху над головою лишилися 38 людей
    Через пожежу у будинку в центрі Одеси без даху над головою лишилися 38 людей
    Через пожежу у будинку в центрі Одеси без даху над головою лишилися 38 людей

    Вогнем знищено покрівлю та перекриття між 3 поверхом і горищем на площі 700 кв. м. Відселення з житлового будинку потребують 38 мешканців, яких тимчасово переселено до бази відпочинку «Мрія».

    Раніше повідомлялося, що на одній із центральних вулиць Одеси загорівся триповерховий житловий будинок.

    пожежа ДСНС Одеса рятувальники будинок
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