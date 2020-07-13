Через пожежу у будинку в центрі Одеси без даху над головою лишилися 38 людей
Мешканців будинку тимчасово переселено до бази відпочинку «Мрія»
12 липня сталася пожежа у триповерховому житловому будинку (1814 року забудови, всередині будинку дерев’яні перекриття) вул. Буніна, 35 у Приморському районі Одеси.
Як повідомляє пресслужба ДСНС, загорання виникло на другому поверсі у квартирі з розповсюдженням на третій поверх та дах.
О 13:06 пожежу було локалізовано на площі 700 кв. м. О 14:33 пожежу у триповерховому житловому будинку ліквідовано.
До гасіння залучалося 83 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки ДСНС.
Жертв та постраждалих немає.
Вогнем знищено покрівлю та перекриття між 3 поверхом і горищем на площі 700 кв. м. Відселення з житлового будинку потребують 38 мешканців, яких тимчасово переселено до бази відпочинку «Мрія».
Раніше повідомлялося, що на одній із центральних вулиць Одеси загорівся триповерховий житловий будинок.