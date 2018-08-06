У Києві сталася моторошна ДТП: водій згорів живцем



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Mercedes злетів з дороги, перекинувся та загорівся

У ніч на понеділок, 6 серпня, в Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП із загорянням автомобіля, у результаті водій загинув.

Про це повідомляють Вартові Еспрессо.

«У Голосіївському районі посеред ночі Mercedes злетів із дороги, перекинувся і загорівся. Водій автомобіля згорів заживо...», - йдеться в повідомленні.

На оприлюднених фото і відео можна побачити, що від машини залишився тільки згорілий кузов.

Нагадаємо, у Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік.

Ввечері 3 серпня у селищі Чаплинка на Херсонщині сталася ДТП . Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, здійснив наїзд на молоде подружжя.