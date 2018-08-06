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    У Києві сталася моторошна ДТП: водій згорів живцем

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    У Києві сталася моторошна ДТП: водій згорів живцем

    Mercedes злетів з дороги, перекинувся та загорівся

    У ніч на понеділок, 6 серпня, в Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП із загорянням автомобіля, у результаті водій загинув.

    Про це повідомляють Вартові Еспрессо.

    «У Голосіївському районі посеред ночі Mercedes злетів із дороги, перекинувся і загорівся. Водій автомобіля згорів заживо...», - йдеться в повідомленні.

    На оприлюднених фото і відео можна побачити, що від машини залишився тільки згорілий кузов.

    Нагадаємо, у Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік.

    Ввечері 3 серпня у  селищі Чаплинка на Херсонщині сталася ДТП . Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, здійснив наїзд на молоде подружжя.

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