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    Події в Україні

    У Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік

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    У Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік

    Водія мікроавтобуса пізніше знайшли, у нього раніше вилучалися права

    У Чернігові збили на смерть велосипедиста. Про це інформує паблік Чернигів Live.

    Інцидент стався на вулиці Глібова у п’ятницю. Темно-синій мікроавтобус марки Volkswagen T4 збив велосипедиста, а водій втік з місця події. Інцидент стався в районі 18.30 - 19.20. Велосипедист помер в лікарні.

    Пізніше водія мікроавтобуса знайшли. У нього рік тому було вилучено водійське посвідчення за водіння в нетверезому вигляді.

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