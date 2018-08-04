У Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік
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Розсилка
Водія мікроавтобуса пізніше знайшли, у нього раніше вилучалися права
У Чернігові збили на смерть велосипедиста. Про це інформує паблік Чернигів Live.
Інцидент стався на вулиці Глібова у п’ятницю. Темно-синій мікроавтобус марки Volkswagen T4 збив велосипедиста, а водій втік з місця події. Інцидент стався в районі 18.30 - 19.20. Велосипедист помер в лікарні.
Пізніше водія мікроавтобуса знайшли. У нього рік тому було вилучено водійське посвідчення за водіння в нетверезому вигляді.
Нагадаємо, ввечері 3 серпня у селищі Чаплинка на Херсонщині сталася ДТП . Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, здійснив наїзд на молоде подружжя.