У Чернігові мікроавтобус збив на смерть велосипедиста, водій утік



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Водія мікроавтобуса пізніше знайшли, у нього раніше вилучалися права

У Чернігові збили на смерть велосипедиста. Про це інформує паблік Чернигів Live.

Інцидент стався на вулиці Глібова у п’ятницю. Темно-синій мікроавтобус марки Volkswagen T4 збив велосипедиста, а водій втік з місця події. Інцидент стався в районі 18.30 - 19.20. Велосипедист помер в лікарні.

Пізніше водія мікроавтобуса знайшли. У нього рік тому було вилучено водійське посвідчення за водіння в нетверезому вигляді.