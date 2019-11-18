У Києві сталася різанина в залі ігрових автоматів
Постраждалий зазнав артеріального поранення
Фото: Київ оперативний
Травмований втратив багато крові, його госпіталізували
У неділю ввечері на вулиці Галицькій у Києві сталася різанина в залі ігрових автоматів: постраждалий отримав артеріальне проникаюче поранення ноги.
Про це повідомляє паблік «Київ оперативний».
Очевидці стверджують, що бачили, як потерпілий грав на автоматах, а згодом упав. У той самий момент хтось вийшов із закладу азартних розваг.
Травмований втратив багато крові, його госпіталізували, а криміналісти, оперативники, поліцейські та кінологи з'ясовували подробиці події на місці інциденту.
Нагадаємо, декілька днів тому у Києві в тролейбусі двоє чоловіків влаштували різанину.