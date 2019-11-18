У Києві сталася різанина в залі ігрових автоматів



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Постраждалий зазнав артеріального поранення Фото: Київ оперативний

Травмований втратив багато крові, його госпіталізували

У неділю ввечері на вулиці Галицькій у Києві сталася різанина в залі ігрових автоматів: постраждалий отримав артеріальне проникаюче поранення ноги.

Про це повідомляє паблік «Київ оперативний».

Очевидці стверджують, що бачили, як потерпілий грав на автоматах, а згодом упав. У той самий момент хтось вийшов із закладу азартних розваг.

Травмований втратив багато крові, його госпіталізували, а криміналісти, оперативники, поліцейські та кінологи з'ясовували подробиці події на місці інциденту.

Нагадаємо, декілька днів тому у Києві в тролейбусі двоє чоловіків влаштували різанину.