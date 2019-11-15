У Києві у тролейбусі двоє чоловіків влаштували різанину (відео)



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Інспектор та ще двоє небайдужих громадян затримали нападників із ножами Фото: скріншот відео

Патрульні оперативно затримали агресивних пасажирів тролейбуса

У четвер, 14 листопада, на вулиці Вишгородській у тролейбусі двоє чоловіків накинулися з ножами на пасажирів, які зробили їм зауваження за лайку.

«Спочатку просто слова, потім штовханина, а потім один дістав ніж і почав кидатися на опонента. На момент бійки між чоловіками стояла літня жінка із дитиною, які дивом не постраждали», - повідомляє «Київ оперативний» на своїй сторінці у Facebook.

Нападників із ножами затримали патрульні, які рухалися вулицею Вишгородською за тролейбусом, повідомив заступник глави Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, патрульні помітили, як посеред дороги, просто перед ними, зупиняється тролейбус і з нього швидко вибігають люди.

«Наступної миті інспектори вже були біля задніх дверей тролейбуса, через які в салоні побачили бійку – двоє невідомих кидаються на інших пасажирів тролейбуса з ножами. В салоні також знаходяться діти, серед всіх плаче дівчинка та закриває очі руками. Реакція миттєва, адже існувала реальна загроза життю та здоров’ю наших громадян. Нападники, побачивши патрульних, переключили свою увагу на них і почали швидко бігти в їхній бік, тримаючи в руках ножі», - розповів Білошицький.

«…Інспектор та ще двоє небайдужих громадян, яким я дякую за допомогу та їх громадянську позицію, затримали вказаних осіб. За хвилину двоє нападників лежали на землі в кайданках. На місце події викликали слідчих. Осіб затримали», - повідомив заступник глави Департаменту патрульної поліції.

Медики оглянули усіх учасників події, ніхто серйозних травм не отримав.