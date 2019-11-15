Забризкав обличчя газом і забрав піцу: у Києві молодик напав на кур’єра



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Напад стався біля будинку, куди кур'єр привіз замовлення Фото: Нацполіція

Оперативники затримали молодика за розбійний напад на кур’єра

На вулиці Симиренка Святошинського району Києва невідомий напав на кур’єра із доставки піци. Повідомлення про це надійшло до поліції. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Як інформує пресслужба поліції Києва, на місці події до правоохоронців звернувся 24-річний хлопець і повідомив, що він, отримавши замовлення, привіз його до будинку, де до нього підійшов невідомий, забризкав обличчя газом, відібрав замовлення та втік.

Під час комплексу оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили та затримали правопорушника. Ним виявися 23-річний уродженець Кіровоградської області, який зізнався у скоєному.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше судимий 38-річний чоловік, який навесні 2019 року здійснив зухвалий напад на жінку, яка перебувала на 8-му місяці вагітності, отримав 8 років позбавлення волі.