На футбольному матчі у США сталася стрілянина – є постраждалі



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Через стрілянину гравці покинули поле, а вболівальники кинулися шукати укриття

Щонайменше двоє людей постраждали в результаті стрілянини під час футбольного матчу між двома шкільними командами в американському місті Плезантвіль (штат Нью-Джерсі).

Про це з посиланням на поліцію повідомив в п’ятницю телеканал NBC.

Відзначається, що через стрілянину гравці покинули поле, а вболівальники кинулися шукати укриття.

Про стан постраждалих наразі невідомо. Інформація про те, чи був затриманий нападник, також не надходила.

Нагадаємо, нещодавно у Каліфорнії (США) 16-річний юнак відкрив вогонь в приміщенні школи. Він поранив п’ятьох учнів. Двоє з них згодом померли. Сам нападник після нападу вистрілив собі в голову, після чого знаходився в лікарні, доки не помер. Представники правоохоронних органів відзначали, що юнак ретельно спланував напад. Якими мотивами він керувався, наразі не уточнюється.