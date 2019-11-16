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    У світі

    На футбольному матчі у США сталася стрілянина – є постраждалі

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    На футбольному матчі у США сталася стрілянина – є постраждалі

    Через стрілянину гравці покинули поле, а вболівальники кинулися шукати укриття

    Щонайменше двоє людей постраждали в результаті стрілянини під час футбольного матчу між двома шкільними командами в американському місті Плезантвіль (штат Нью-Джерсі).

    Про це з посиланням на поліцію повідомив в п’ятницю телеканал NBC.

    Відзначається, що через стрілянину гравці покинули поле, а вболівальники кинулися шукати укриття.

    Про стан постраждалих наразі невідомо. Інформація про те, чи був затриманий нападник, також не надходила.

    Нагадаємо, нещодавно у Каліфорнії (США) 16-річний юнак відкрив вогонь в приміщенні школи. Він поранив п’ятьох учнів. Двоє з них згодом померли. Сам нападник після нападу вистрілив собі в голову, після чого знаходився в лікарні, доки не помер. Представники правоохоронних органів відзначали, що юнак ретельно спланував напад. Якими мотивами він керувався, наразі не уточнюється.

    США напад стрілянина
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