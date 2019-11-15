Рецидивіст, який напав на вагітну киянку, отримав вісім років тюрми



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Зловмисник перебуває під вартою Фото: Нацполіція

Нападник вже раніше був засуджений за розбій

Дніпровським районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 38-річному мешканцю столиці, який навесні 2019 року здійснив зухвалий напад на жінку, яка перебувала на 8-му місяці вагітності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як встановлено досудовим розслідуванням, обвинувачений на вулиці підбіг до потерпілої, схопив її за шию та почав душити. Після чого, продовжуючи утримувати жінку, зловмисник відтягнув її до зелених насаджень. Там потерпіла знепритомніла. Скориставшись безпорадним станом жінки, обвинувачений заволодів її мобільним телефоном.

Вироком Дніпровського районного суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном(розбій), поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчиненого особою, яка раніше вчиняла розбій) та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначена особа наразі перебуває під вартою.

Нагадаємо, у травні до поліції надійшло повідомлення про напад на вагітну жінку на вулиці Гната Хоткевича. На місці події правоохоронці з’ясували, що невідомий, погрожуючи застосуванням сили, відібрав у потерпілої мобільний телефон та ключі.

Згодом оперативники затримали уродженця Закарпаття за напад на вагітну жінку.