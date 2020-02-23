У Києві сталися сутички на мирній акції за відставку Авакова



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Учасники акції висловлюють незадоволення відсутністю розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів Фото: Facebook/Vitalii Ovcharenko

Під час спроби повісити на будівлю Офісу президента плакат правоохоронці почали відтісняти протестувальників

У Києві сталися сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які зібралися під Офісом президента України на акцію за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, під час спроби повісити на будівлю Офісу президента плакат з написом «Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова?» правоохоронці почали відтісняти протестувальників.

Також співробітники поліції зірвали плакат щодо незадовільного розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Учасники акції висловлюють незадоволення відсутністю розслідувань нападів на громадських активістів та журналістів. Зокрема протестувальники вимагають розслідувати вбивство Катерини Гандзюк.