Поліція: чоловік в будинку Кожари не міг сам покінчити із життям



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Будинок Леоніда Кожари, де трапилася трагедія Фото: Інформатор

Кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство

Смерть чоловіка у будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари перекваліфіковано з самогубства на умисне вбивство.

Про це повідомляє поліція Київської області.

«Перекваліфікація із самогубства на умисне вбивство відбулася за погодженням із прокуратурою. Проводяться слідчі дії», - наголосили у поліції.

За даними правоохоронців, попередньо було встановлено, що у будинку перебувало троє осіб: подружжя і їхній гість. Усі троє вживали алкогольні напої. За словами жінки, вона була в іншій кімнаті, коли гість нібито вистрілив собі в голову із пістолета господаря.

Для встановлення всіх обставин події було призначено ряд експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну.

«На цей час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям», - заявили у поліції.

Тож за погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, 21 лютого виявили труп із вогнепальним пораненням.

За інформацією ЗМІ, загиблим виявився колишній голова правління телеканалу «Інтер». Головою правління Старицький був лише у 2006 році.

Відомо, що Кожара та підприємець Сергій Старицький під час надзвичайної події перебували в стані сильного алкогольного сп’яніння.