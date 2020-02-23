Самогубство чи убивство? Експертиза пролила світло на трагедію у будинку Кожари

Леонід Кожара

Кримінальна подія за участю ексміністра часів правління Януковича

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Один из главных проводников «русского мира» в Украине Леонид Кожара отметил 23 февраля - и оказался причастен к убийству своего друга, и весьма вероятно сам его застрелил, и причастен к циничной попытке скрыть факт убийства, и возможно пытался обмануть полицию, заявляя о самоубийстве.

Что известно сейчас по предварительным данным: Кожара пригласил к себе домой своего близкого друга бизнесмена Сергея Старицкого, чтобы вместе отметить советский праздник 23 февраля. Отмечать начали с 15 часов, и, очевидно, бухали без пауз. Даже спустя несколько часов, когда после гибели Старицкого Кожара вызвал полицию, в его крови обнаружили 2,5 промилле - примерно аналог поллитровой бутылки водки.

Кожара вызвал полицию и заявило самоубийстве своего друга Старицкого. Якобы Старицкий в разгар пьянки взял наградной пистолет Кожары, полученный от министра МВД Захарченко, и выстрелил себе в голову.

Родственники сразу не поверили в самоубийство, вопросы мгновенно возникли и у полиции. Пуля вошла прямо в глаз жертвы, но при этом труп лежал с пистолетом в руке. Экспертиза вечером установила, что стреляли в Старицкого с дистанции не менее трех метров. То есть Кожара лгал. Это самое низкое, экс-министр оболгал своего друга, пытался скрыть следы преступления, обмануть следствие.

Экс-министр времен Януковича Леонид Кожара был одним из главных проводников «русского мира» в Украине, принял активное участие в срыве договора об ассоциации с Евросоюзом, во время Революции Достоинства выступал против Майдана, и называл протестующих «экстремистами», оправдывал массовое побоище и нарушения прав человека режимом Януковича. Выполнял информационные операции РФ против своей страны - постоянно выступал на телеканалах Меведчука, вел программы, заявлял, что российских войск в Украине нет, что все это выдумки. В июле 2015-го Кожара распространил письмо американского сенатора Ричарда Дурбина, в котором он указывал премьер-министру Арсению Яценюку какие кадровые перестановки он должен совершить. Сенсация была громкой, особенно в США. И тем более громко прозвучало разъяснение Дурбина, который детально разоблачил бумаги Кожары как фальшивку. Кожаре пришлось заявить, что бумаги ему кто-то принес, а он их случайно распространил. Кожара в последние годы выступает на процессе по делу Януковича, где пытался выгородить своего шефа, полностью озвучивая все российские пропагандистские штампы про Украину.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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