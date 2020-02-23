  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Самогубство чи убивство? Експертиза пролила світло на трагедію у будинку Кожари

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Леонід Кожара - Самогубство чи убивство? Експертиза пролила світло на трагедію у будинку Кожари
    Леонід Кожара

    Кримінальна подія за участю ексміністра часів правління Януковича

    Мовою оригіналу

    Один из главных проводников «русского мира» в Украине Леонид Кожара отметил 23 февраля - и оказался причастен к убийству своего друга, и весьма вероятно сам его застрелил, и причастен к циничной попытке скрыть факт убийства, и возможно пытался обмануть полицию, заявляя о самоубийстве.

    Что известно сейчас по предварительным данным: Кожара пригласил к себе домой своего близкого друга бизнесмена Сергея Старицкого, чтобы вместе отметить советский праздник 23 февраля. Отмечать начали с 15 часов, и, очевидно, бухали без пауз. Даже спустя несколько часов, когда после гибели Старицкого Кожара вызвал полицию, в его крови обнаружили 2,5 промилле - примерно аналог поллитровой бутылки водки.

    Кожара вызвал полицию и заявило самоубийстве своего друга Старицкого. Якобы Старицкий в разгар пьянки взял наградной пистолет Кожары, полученный от министра МВД Захарченко, и выстрелил себе в голову.

    Родственники сразу не поверили в самоубийство, вопросы мгновенно возникли и у полиции. Пуля вошла прямо в глаз жертвы, но при этом труп лежал с пистолетом в руке. Экспертиза вечером установила, что стреляли в Старицкого с дистанции не менее трех метров. То есть Кожара лгал. Это самое низкое, экс-министр оболгал своего друга, пытался скрыть следы преступления, обмануть следствие.

    Экс-министр времен Януковича Леонид Кожара был одним из главных проводников «русского мира» в Украине, принял активное участие в срыве договора об ассоциации с Евросоюзом, во время Революции Достоинства выступал против Майдана, и называл протестующих «экстремистами», оправдывал массовое побоище и нарушения прав человека режимом Януковича. Выполнял информационные операции РФ против своей страны - постоянно выступал на телеканалах Меведчука, вел программы, заявлял, что российских войск в Украине нет, что все это выдумки. В июле 2015-го Кожара распространил письмо американского сенатора Ричарда Дурбина, в котором он указывал премьер-министру Арсению Яценюку какие кадровые перестановки он должен совершить. Сенсация была громкой, особенно в США. И тем более громко прозвучало разъяснение Дурбина, который детально разоблачил бумаги Кожары как фальшивку. Кожаре пришлось заявить, что бумаги ему кто-то принес, а он их случайно распространил. Кожара в последние годы выступает на процессе по делу Януковича, где пытался выгородить своего шефа, полностью озвучивая все российские пропагандистские штампы про Украину.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    кримінал вбивство Леонід Кожара
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Володимир Цибулько
    Володимир Цибулько

    Український письменник

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Світлана Пиркало
    Світлана Пиркало

    Журналістка

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ