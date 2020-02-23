Корупційний скандал в «Укрборонпромі». Гладковський-молодший «плюнув» на свою честь і гідність



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Син екс-першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський Фото: скріншот з каналу «Прямий»

Фігурант журналістських розслідувань судився з власником алкогольного холдингу Global Spirits Євгеном Черняком, але на слухання не являвся

Оболонський районний суд Києва залишив без розгляду позовну заяву про захист честі, гідності та ділової репутації сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського проти власника алкогольного холдингу Global Spirits Євгена Черняка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Син ексвисокопосадовця вимагав спростувати слова бізнесмена, який 5 березня 2019 року на своїй сторінці у «Фейсбук» допис із фотографією Ігоря Гладковського (попереднє прізвище Свинарчук), який присвятив скандалу в «Укроборонпромі». Мовою оригіналу це звучало так:

«Лучший украинский стартап: Воровать вместе с папой на вооружениях, когда гибнут люди. Когда тебя поймали, записать пародию на расследователей коррупции и обвинить их в том, что они работают на Папу Римского. Продолжить воровать, пока есть такая возможность.

Капитализация - 100 миллионов долларов. Инвестор - бюджет Украины. Мораль - отсутствует. Совесть - ампутирована. Фото - ниже. Фамилия - Свинарчук. Возраст- 24 года».

Позовна заява надійшла до суду 7 березня. Через двадцять днів суддя-доповідач у справі Анна Майбоженко винесла ухвалу про загальне позовне провадження. Однак в судові засідання 18 грудня і 27 січня 2020 року позивач і його представник не з`явились. При цьому про день, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили, заяв про розгляд справи за їх відсутності суду не надали.

«Згідно з п.3 ч.1 ст.257 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з`явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає розгляду справи. Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позовна заява Ігоря Гладковського має бути залишена без розгляду…», - сказано в судовій ухвалі.

Як повідомляв «Главком», 4 березня 2019 року Ігор Гладковський подав позов на журналістів програми «Наші гроші» Лесю Іванову та Дениса Бігуса, котрі випустили резонансне розслідування про корупцію в оборонному комплексі України. У цьому розслідуванні Гладковський-молодший є одним із фігурантів, котрий, за версією розслідувачів, наживався на продажі контрабанди боєприпасів українським військовим заводам.

Разом з тим, Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком. Ввечері 4 березня у ЗМІ з’явилося відеозвернення Ігоря Гладковського, в якому він заявив, що метою розслідування команди «Наші гроші з Денисом Бігусом» була дискредитація чинного президента України Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії.

Фігурант скандалу також пообіцяв, що дуже скоро всі дізнаються «хто насправді зліпив цей фейк, та злив його журналістам». Однак публічно так і нічого не вийшло від Гладковського-молодшого.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

4 березня антикорупційні органи затримали п’ять осіб, ймовірно, причетних до оборудок в «Укроборонпромі». Серед них – колишній та чинний директори «Спецтехноекспорту», підозрювані у розтраті $2,225 млн.

За інформацією ЗМІ, друзі Гладковського-молодшого Андрій Рогоза і Віталій Жуков, котрі потрапили до журналістських розслідувань про корупцію в «Укрборонпромі», відбулися компенсацією збитків, повернувши державі приховані податки.

18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру Олегу Гладковському у вчиненні злочину, не пов’язаного з контрабандою російських деталей для заводів «Укрборонпрому».

За даними правоохоронців, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». Так, вказана особа забезпечила включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн гривень збитків.