У Києві похолодає аж до заморозків



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Завтра, 20 вересня, стовпчик термометра у столиці утримуватиметься на позначках близько +12, +13 градусів

21 вересня вночі у столиці можливі заморозки 0-3 градуси

У Києві у п`ятницю, 20 вересня очікується хмарна погода з дощем та низькуватою температурою повітря.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Діденко прогнозує, що завтра стовпчик термометра у столиці утримуватиметься на позначках близько +12, +13 градусів.

«Сьогодні, 19 вересня, ввечері та найближчої ночі похолодає до +7+9 градусів. А в ніч на суботу, 21 вересня, у Києві стане холодніше аж до +3, +4 градусів. Тому на околицях, при проясненнях, можливі заморозки 0-3 градуси. Підкреслюю - у ніч на суботу», - зауважила метеоролог.

Діденко обіцяє, що тепла погода ще побуде, «звичайно, але якщо ваші квіти на відкритому балконі чи терасі бояться такого холоду, краще їх захистити.

«І про себе не забувайте, адже підступні сезонні віруси вже чатують на тих, хто не читає прогнози погоди і легковажно ходить із джинсовими дірками на колінах та ще милується на себе у вітринах серпневим тоненьким гардеробом», - написала синоптик у соцмережі.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні похолодає до +17.

Нагадаємо, до Києва завітала метеорологічна осінь.