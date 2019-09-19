У столичному транспорті з 1 листопада не буде кондукторів
«Київпастранс» анонсував звільнення кондукторів у зв'язку з переходом на електронний квиток
«Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті.
Про це повідомляє пресслужба «Київпастранс».
Зазначається, що звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.
«З 1 листопада перестануть продавати паперові квитки і проїзд можна буде оплатити лише безготівково», - йдеться у повідомленні.
Всього збираються скоротити 1088 осіб. Саме така фактичне кількість контролерів-касирів зараз працює в «Київпастранс». При цьому кількість кондукторів у столичному громадському транспорті поступово скорочувалася в останні роки.
Якщо на початку 2017 «Київпастрансі» працювали 1257 кондукторів, то на початку 2018 го їх було вже 1123 а станом на 1 липня поточного року - тисяча вісімдесят вісім.
У комунальному підприємстві повідомили, що про скорочення всіх кондукторів попередили в установленому законодавством порядку. Під час звільнення їм повинні виплатити вихідну допомогу.
Також в «Київпастрансі» заявляють, що всім скороченим кондукторам пропонують інші вакантні посади, наприклад, контролерів.
Нагадаємо, що з 1 листопада цього року громадський транспорт Києва повністю переходить на автоматизовану систему оплати проїзду.
Оплатити проїзд в муніципальному транспорті можна буде тільки безготівково - за допомогою єдиного електронного квитка або «Картки киянина».