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    У столичному транспорті з 1 листопада не буде кондукторів

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    Всього збираються скоротити 1088 осіб - У столичному транспорті з 1 листопада не буде кондукторів
    Всього збираються скоротити 1088 осіб

    «Київпастранс» анонсував звільнення кондукторів у зв'язку з переходом на електронний квиток

    «Київпастранс» з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті.

    Про це повідомляє пресслужба «Київпастранс».

    Зазначається, що звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.

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    «З 1 листопада перестануть продавати паперові квитки і проїзд можна буде оплатити лише безготівково», - йдеться у повідомленні.

    Всього збираються скоротити 1088 осіб. Саме така фактичне кількість контролерів-касирів зараз працює в «Київпастранс». При цьому кількість кондукторів у столичному громадському транспорті поступово скорочувалася в останні роки.

    Якщо на початку 2017 «Київпастрансі» працювали 1257 кондукторів, то на початку 2018 го їх було вже 1123 а станом на 1 липня поточного року - тисяча вісімдесят вісім.

    У комунальному підприємстві повідомили, що про скорочення всіх кондукторів попередили в установленому законодавством порядку. Під час звільнення їм повинні виплатити вихідну допомогу.

    Також в «Київпастрансі» заявляють, що всім скороченим кондукторам пропонують інші вакантні посади, наприклад, контролерів.

    Нагадаємо, що з 1 листопада цього року громадський транспорт Києва повністю переходить на автоматизовану систему оплати проїзду.

    Оплатити проїзд в муніципальному транспорті можна буде тільки безготівково - за допомогою єдиного електронного квитка або «Картки киянина».

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