У липні «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 1,5 млн грн



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Евакуатори забирають автівки за порушення правил паркування

Протягом липня з вулиць Києва було евакуйовано 5585 автомобілів

У липні до бюджету Києва надійшло 1,55 млн грн, сплачених за порушення правил паркування транспортних засобів. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.

У середньому щодня за порушення правил паркування евакуюють близько 300 автомобілів. Так, наприклад, протягом липня евакуйовано 5585 автомобілів.

Серед найчастіших порушень – зупинка на велосипедних смугах та смугах громадського транспорту, пішохідних переходах, виїздах із прилеглих територій, на перехрестях тощо.

Порушники мають сплатити:

безпосередньо штраф у розмірі 510 грн,

за послуги евакуатора – 1270 грн,

за перебування автомобіля на штрафмайданчику – 144 грн/доба.

Таким чином, порушники оплачують три квитанції.

«Ми намагаємося спростити процедуру сплати штрафів за порушення правил паркування та отримання автомобіля. Найближчим часом запрацює електронне затвердження звернення на отримання автомобіля за допомогою QR-коду. Це дасть змогу водіям не стояти у чергах, а вирішувати питання повернення евакуйованої автівки онлайн», – повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

У Департаменті закликали водіїв паркуватися лише на спеціально відведених для цього майданчиках. З їх розміщенням можна ознайомитися за посиланням https://parkservis.kiev.ua/services/karta-maydanchykiv.

Також можна скористатися послугами комерційних паркінгів. Найближчий можна знайти за посиланням – https://parkservis.kiev.ua/services/komerciyni-parkingy.

Для зручності водіїв місто розробило кілька варіантів сплати за паркування:

паркувальні талони;

мобільні додатки;

SMS;

паркомати.

Придбати талони також можна в будь-який зручний спосіб – у кіоску «Союздруку» чи замовити доставку онлайн – https://parkservis.kiev.ua/services/pay/talony-fiksovanoyi-vartosti

Нагадуємо, що в суботу та неділю, у День Незалежності України, День Конституції України, День Перемоги та День Києва паркування безкоштовне.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов ГО «Український суспільно-правовий рух: Демократія через право» до Київської міськдержадміністрації, Департаменту транспортної інфраструктури КМДА і Київради як третьої особи. Позивач просить визнати протиправною роботу евакуаторів у столиці.