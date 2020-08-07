Столичні податківці викрили масштабний центр мінімізації платежів до бюджету



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Фото: управління ДФС у Києві

Ділки за два роки провели протиправних операцій на 200 млн грн

Податківці київського управління Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, через який протягом 2018-2020 років було проведено операцій на суму понад 200 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідчі встановили групу осіб, які надавали підприємствам послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Підприємства перераховували гроші на рахунки підконтрольних організаторам протиправної схеми суб’єктів господарювання нібито за придбані товари, отримані послуги або виконані роботи.

Надалі грошові кошти знімалися готівкою та повертались замовникам за винятком 7-12%, які слугували винагородою за надання незаконних послуг.

«У ході проведених обшуків в офісних та житлових приміщеннях вилучено готівкові кошти у національній та іноземних валютах на загальну суму близько 900 тис. грн, печатки ризикових підприємств, задіяних у схемі, первинні документи та чорнові записи, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, банківські картки та пристрій для відстрілу гумових куль з набоями для нього», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.