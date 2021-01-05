У Києві створили сніговика з 400 медичних масок (фото)

Столичний художник-декоратор створив незвичайну скульптуру

Біля головної ялинки країни на Софійській площі в Києві з’явилася незвичайна скульптура – сніговик із захисних масок.

На виготовлення сніговика пішло близько 400 масок. Про це «Вечірньому Києву» розповів його автор, столичний художник-декоратор Едуард Полонський.

Основу сніговика він зробив із опалого листя, порожніх пластикових пляшок і стрейчу. Тиждень він збирав матеріали, а на саму роботу над сніговиком пішло 2 дні.

Деякий час сніговик прикрашав Софійську площу як цікава фотозона. Наразі його перемістили в арт-бар «АМ бар» (вул. Велика Васильківська, 8А).

«Я хотів залишити його на Софійській, але вирішив, що він там довго не простоїть», – пояснив автор.

У арт-барі сніговик пробуде орієнтовно до 20 чисел січня.

Нагадаємо, раніше на Контрактовій площі в Києві з’явилася гігантська захисна маска в рамках антистресової кампанії.