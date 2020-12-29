На Контрактовій площі з’явилась гігантська маска (фото)

Арт-об'єкт на Контрактовій площі розміщений у рамках антистресової кампанії

«Закривайтесь маскою, а не в собі» – головний меседж антистресової кампанії

На Контрактовій площі в Києві з’явилася гігантська захисна маска і пройшла презентація гарячої лінії психологічної підтримки Міжнародної організації з міграції.

Презентація відбулася під меседжем «Закривайтесь маскою, а не в собі». Мета акції – нагадати про важливість психічного здоров’я в умовах пандемії Covid-19.

На арт-об'єкті містяться написи: «Довго ще боятися?», «Невже втрачу роботу?», «Хоч би не захворіти», «Коли ж побачу онуків?», «Боюся за батьків», «Zoom - зло, хочу обіймів», «Давайте вже про щось приємне» та ін.

Нагадаємо, представництво Міжнародної організації з міграції в Україні створило серію міні-постерів, які нагадують про необхідність одягнути маску у громадських місцях.

Також Міжнародна організація з міграції в Україні запустила гарячу лінію емоційної підтримки – 0 800 211 444. Люди будь-якого віку можуть конфіденційно поспілкуватись із досвідченими психологами та поділитись своїми переживаннями. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні.

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