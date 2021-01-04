Стало відомо, скільки пасажирів зустріли Новий рік у столичному метро

У новорічну ніч метро у Києві працювало на дві години довше

Новий 2021 рік у столичному метро зустрів 741 пасажир.

Про це повідомив начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

«Новий 2021 рік у метрополітені зустрів 741 пасажир. Саме стільки киян та гостей столиці скористалися підземкою з 23:45 31 грудня 2020 року до 00:15 1 січня 2021», – написав Брагінський у Facebook.

У новорічну ніч метро у Києві працювало на дві години довше. Окрім того, діяли обмеження (закриття) на вхід станцій «Золоті ворота», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Поштова площа» та «Контрактова площа» 31 грудня і 1 січня.

До слова, на станції столичного метро встановили годинники, які рахують час до прибуття поїзда.