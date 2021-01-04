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    Стало відомо, скільки пасажирів зустріли Новий рік у столичному метро

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    <p>Новий рік у метро Києва зустріли понад 700 пасажирів</p> - Стало відомо, скільки пасажирів зустріли Новий рік у столичному метро

    Новий рік у метро Києва зустріли понад 700 пасажирів

    У новорічну ніч метро у Києві працювало на дві години довше

    Новий 2021 рік у столичному метро зустрів 741 пасажир.

    Про це повідомив начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

    «Новий 2021 рік у метрополітені зустрів 741 пасажир. Саме стільки киян та гостей столиці скористалися підземкою з 23:45 31 грудня 2020 року до 00:15 1 січня 2021», – написав Брагінський у Facebook.

    У новорічну ніч метро у Києві працювало на дві години довше. Окрім того, діяли обмеження (закриття) на вхід станцій «Золоті ворота», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Поштова площа» та «Контрактова площа» 31 грудня і 1 січня.

    До слова, на станції столичного метро встановили годинники, які рахують час до прибуття поїзда.

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    Теги: Київ метро новорічні свята
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