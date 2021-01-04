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    Стало відомо, скільки води використали кияни за три святкові дні

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    У новорічні свята значних обмежень водопостачання в Києві не було - Стало відомо, скільки води використали кияни за три святкові дні
    У новорічні свята значних обмежень водопостачання в Києві не було
    Фото з відкритих джерел

    Водопоживання на новорічні свята лишилось на рівні минулого року

    За три святкові дні, 1-3 січня 2021 року, кияни спожили 2 млн куб. м чистої питної води.

    Попри карантин і необхідність залишатись вдома, це практично той самий обсяг, що й на новорічні свята минулого року, коли багато киян вирушали в мандрівки. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Водовідведення за святкові дні склало 3 млн куб. м.

    Київводоканал пояснив, що відведення води завжди більше холодного водопостачання, адже в каналізацію зливають і гарячу воду, а також бюветну та бутильовану.

    Диспетчерська служба та аварійні бригади водопровідного і каналізаційного господарств Київводоканалу працювали в новорічні свята цілодобово без вихідних. Обійшлось без проривів та значних обмежень водопостачання.

    Як повідомлялося, компанія «Київводоканал» залучає кошти міжнародних фінансових інституцій у проєкти капітального ремонту та реконструкції водопровідного господарства. Одним із джерел фінансування може стати кредит у рамках програми «Французькі пільгові казначейські кредити». У грудні на підприємстві із візитом перебувала делегація з Франції – представники компанії Group Eiffage, які відвідали об’єкти водопостачання, де запланована реконструкція.

    Теги: Київ вода Київводоканал новорічні свята кияни водопостачання
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