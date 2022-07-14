У Києві з'явиться військове кладовище на символічному місці

Кладовище для почесних поховань захисників України облаштують поряд з урочищем Бабин Яр

Депутати Київради схвалили рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 14 липня.

«Сьогодні ми схвалили рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України. І надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці», – сказав міський голова Києва Віталій Кличко.

Кладовище буде створено у символічному в українській історії місці – поряд з урочищем Бабин Яр.

«Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов’язок – вшанувати їх подвиг та пам’ять про героїв. Тому ми схвалили рішення щодо створення в столиці військового кладовища для почесних поховань захисників України. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд з урочищем Бабин Яр», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким передбачається створення Національного військового меморіального кладовища, що включатиме музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші споруди для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Замовником будівництва меморіального кладовища, яке здійснюватиметься коштом держбюджету, буде Міністерство у справах ветеранів України. Уряд затвердить зразок намогильних споруд і меморіальних табличок та визначить порядок організації поховань та перепоховань на території Національного військового меморіального кладовища. Витрати на поховання на території кладовища також здійснюватимуться за рахунок коштів державного бюджету.