Протасів Яр. Київрада підтримала створення ландшафтного заказника

Під час прощання з Романом Ратушним Кличко пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови

«Протасів Яр» є ландшафтним заказником, і буде радувати не одне покоління киян, заявив Віталій Кличко

Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр». Підтримали таке рішення 85 депутатів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, створення заказника – це вшанування пам’яті активіста Романа Ратушного, який загинув на війні проти російських загарбників.

«Створення заказника – це вшанування пам‘яті Романа Ратушного і свідчення того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною. «Протасів Яр» врятували від забудови. Він є ландшафтним заказником! І буде радувати не одне покоління киян», – написав Кличко.

Проєкт рішення щодо створення ландшафтного заказника «Протасів Яр» зареєстрували ще у в листопаді 2021 року. Після того, як суди остаточно визнали недійсним договір суборенди у Протасовому Яру, було узгоджено пропозиції до цього проєкту. Рішення, зокрема, зобов’язує забудовника, компанію «Бора», змінити цільове призначення ділянки. Київрада перевела ділянку до території житлової та громадської забудови у 2007 році, за мерства Леоніда Черновецького. Дніпровська компанія «Дайтона Груп», яка отримала ділянку в суборенду від фірми «Бора», планувала збудувати три 30-поверхівки ЖК Tourbillon.

Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

Під час прощання з загиблим на фронті Романом Ратушним міський голова Віталій Кличко пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови в пам’ять про активіста.

Раніше у Протасовому Яру в Києві було створено кілька квіткових композицій на честь загиблого в російській війні проти України Романа Ратушного.