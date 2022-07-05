Міжнародна конференція з відбудови України. Який план запропонував Київ

Уже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 000 об’єктів

Загальний бюджет Fast recovery становить – майже $17,4 млрд

Уряд України презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано. Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«За дорученням Президента України Володимир Зеленський та керівника Офісу Президента Андрій Єрмак Офіс Президента розробив Fast Recovery план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України», – заявив заступник голови Офісу президента.

За словами Тимошенка, загальний бюджет Fast recovery становить – майже $17,4 млрд.

«Нині поверхова оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує $700 млрд. Очевидно, що цифра зросте – оскільки війна продовжується. Звичайно, що відбудова такого рівня потребує нових стандартів та інституційних гарантій прозорості. Ми хочемо, щоб в Україні був реалізований найкращий світовий досвід.

Основні принципи на які ми спираємося – це безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, запровадження «зелених» технологій, безбарʼєрність, прозорість, а також – максимальне залучення проєктів в економіку України. Все це передбачає створення нових робочих міст, виробництв та локалізації бізнес-проєктів партнерів в Україні», – повідомив Тимошенко.

Він також зазначив, що вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 000 об’єктів. Серед них необхідно відновити майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ (водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, під час свого виступу на конференції у швейцарському місті Лугано, потролив українських політиків, які виїхали на конференцію до Швейцарії.

Як повідомлялсоя, у швейцарському місті Лугано 4 липня розпочалась конференція з відбудови України після вторгнення Росії. Своє бачення цього процесу має представити й Україна. На заході очікують делегації із 40 країн та кількадесят представників міжнародних організацій.