У Києві полагодили знищену окупантами контактну мережу: які тролейбуси відновили рух
Найближчим часом фахівці «Київпастрансу» відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка
У Києві відновили роботу тролейбусні маршрути №№ 6, 18, 25, 28, 32, 33. На цій ділянці фахівці «Київпастрансу» полагодили 2225 м контактної мережі, яка постраждала унаслідок збройної агресій Росії. Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
Відновлено рух тролейбусних маршрутів за постійними схемами:
- № 6 – «Мінський масив – Майдан Незалежності»
- № 18 – «Майдан Незалежності – вулиця Сошенка»
- № 25 – «Станція метро «Почайна» – проспект Свободи»
- № 28 – «Станція метро «Лук’янівська – проспект Свободи»
- № 32 – «Вулиця Північна – вулиця Сошенка»
- № 33 – «Мінський масив – залізничний вокзал Південний»
Водночас припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:
- № 6К – «Мінський масив – вул. Сирецька»
- № 32Д – «Вул. Північна – вул. Сирецька»
Найближчим часом фахівці «Київпастрансу» відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.
Нагадаємо, на Київщині стартували роботи з відновлення зруйнованого мосту на трасі Київ – Іванків – Овруч поблизу села Демидів.
Нагадаємо, 29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів на Київщині. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.
Зараз легковий транспорт рухається дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин, вантажний транспорт понад 10 тонн – альтернативним маршрутом об'їзду.