У Києві полагодили знищену окупантами контактну мережу: які тролейбуси відновили рух

Найближчим часом фахівці «Київпастрансу» відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка

У Києві відновили роботу тролейбусні маршрути №№ 6, 18, 25, 28, 32, 33. На цій ділянці фахівці «Київпастрансу» полагодили 2225 м контактної мережі, яка постраждала унаслідок збройної агресій Росії. Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Відновлено рух тролейбусних маршрутів за постійними схемами:

№ 6 – «Мінський масив – Майдан Незалежності»

№ 18 – «Майдан Незалежності – вулиця Сошенка»

№ 25 – «Станція метро «Почайна» – проспект Свободи»

№ 28 – «Станція метро «Лук’янівська – проспект Свободи»

№ 32 – «Вулиця Північна – вулиця Сошенка»

№ 33 – «Мінський масив – залізничний вокзал Південний»

Водночас припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:

№ 6К – «Мінський масив – вул. Сирецька»

№ 32Д – «Вул. Північна – вул. Сирецька»

Найближчим часом фахівці «Київпастрансу» відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.

Нагадаємо, на Київщині стартували роботи з відновлення зруйнованого мосту на трасі Київ – Іванків – Овруч поблизу села Демидів.

Нагадаємо, 29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів на Київщині. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

Зараз легковий транспорт рухається дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин, вантажний транспорт понад 10 тонн – альтернативним маршрутом об'їзду.