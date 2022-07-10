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    Новини

    У Києві полагодили знищену окупантами контактну мережу: які тролейбуси відновили рух

    Фахівці &laquo;Київпастрансу&raquo; полагодили 2225 м контактної - У Києві полагодили знищену окупантами контактну мережу: які тролейбуси відновили рух
    Фахівці «Київпастрансу» полагодили 2225 м контактної
    фото з відкритих джерел

    Найближчим часом фахівці «Київпастрансу» відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка

    У Києві відновили роботу тролейбусні маршрути №№ 6, 18, 25, 28, 32, 33. На цій ділянці фахівці «Київпастрансу» полагодили 2225 м контактної мережі, яка постраждала унаслідок збройної агресій Росії. Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

    Відновлено рух тролейбусних маршрутів за постійними схемами:

    • № 6 – «Мінський масив – Майдан Незалежності»
    • № 18 – «Майдан Незалежності – вулиця Сошенка»
    • № 25 – «Станція метро «Почайна» – проспект Свободи»
    • № 28 – «Станція метро «Лук’янівська – проспект Свободи»
    • № 32 – «Вулиця Північна – вулиця Сошенка»
    • № 33 – «Мінський масив – залізничний вокзал Південний»

    Водночас припиняється рух тимчасових тролейбусних маршрутів:

    • № 6К – «Мінський масив – вул. Сирецька»
    • № 32Д – «Вул. Північна – вул. Сирецька»

    Найближчим часом фахівці «Київпастрансу» відновлять пошкоджені тролейбусні контакти на площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка.

    Нагадаємо, на Київщині стартували роботи з відновлення зруйнованого мосту на трасі Київ – Іванків – Овруч поблизу села Демидів.

    Нагадаємо, 29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів на Київщині. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина. Внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

    Зараз легковий транспорт рухається дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин, вантажний транспорт понад 10 тонн – альтернативним маршрутом об'їзду.

    Теги: росія окупанти Київ метро війна Україна транспорт міст вулиця окупація вокзал час #stoprussia
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    У Києві полагодили знищену окупантами контактну мережу: які тролейбуси відновили рух