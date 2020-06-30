У Києві Subaru на шаленій швидкості протаранив автівки на світлофорі (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Subaru на великій швидкості врізався в автомобілі

У ДТП обійшлося без жертв

Сьогодні, 30 червня, близько 10 години на вулиці Братиславській у Києві сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Автомобіль Subaru (АА9737ХА) на великій швидкості, не гальмуючи, врізався в автомобілі, що стояли на світлофорі.

Скільки автівок потрапили у ДТП, поки що невідомо.

Жертв в результаті аварії немає.

На місці працюють швидка допомога та поліція.

Нагадаємо, 29 червня на 142 км автодороги Київ – Одеса, поблизу села Сніжки Ставищенського району Київщини, сталася ДТП за участі автомобілів Citroen C4 та Renault. В результаті ДТП Citroen опинився в кюветі на даху. Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen отримали травми, ще одна пасажирка цього ж авто від отриманих травм загинула на місці події.