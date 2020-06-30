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    У Києві Subaru на шаленій швидкості протаранив автівки на світлофорі (відео)

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    Subaru на великій швидкості врізався в автомобілі - У Києві Subaru на шаленій швидкості протаранив автівки на світлофорі (відео)
    Subaru на великій швидкості врізався в автомобілі

    У ДТП обійшлося без жертв

    Сьогодні, 30 червня, близько 10 години на вулиці Братиславській у Києві сталася серйозна ДТП.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    Автомобіль Subaru (АА9737ХА) на великій швидкості, не гальмуючи, врізався в автомобілі, що стояли на світлофорі.

    Скільки автівок потрапили у ДТП, поки що невідомо.

    Жертв в результаті аварії немає.

    На місці працюють швидка допомога та поліція.

    Нагадаємо, 29 червня на 142 км автодороги Київ – Одеса, поблизу села Сніжки Ставищенського району Київщини, сталася ДТП за участі автомобілів Citroen C4 та Renault. В результаті ДТП Citroen опинився в кюветі на дахуВнаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen отримали травми, ще одна пасажирка цього ж авто від отриманих травм загинула на місці події.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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