У Києві Subaru на шаленій швидкості протаранив автівки на світлофорі (відео)
У ДТП обійшлося без жертв
Сьогодні, 30 червня, близько 10 години на вулиці Братиславській у Києві сталася серйозна ДТП.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Автомобіль Subaru (АА9737ХА) на великій швидкості, не гальмуючи, врізався в автомобілі, що стояли на світлофорі.
Скільки автівок потрапили у ДТП, поки що невідомо.
Жертв в результаті аварії немає.
На місці працюють швидка допомога та поліція.
Нагадаємо, 29 червня на 142 км автодороги Київ – Одеса, поблизу села Сніжки Ставищенського району Київщини, сталася ДТП за участі автомобілів Citroen C4 та Renault. В результаті ДТП Citroen опинився в кюветі на даху. Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen отримали травми, ще одна пасажирка цього ж авто від отриманих травм загинула на місці події.