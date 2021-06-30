У Києві судитимуть голову виборчої комісії, яка двічі фальсифікувала протокол

На початку червня правопорушниці було вручено підозру у скоєнні злочину

Жінка внесла недостовірні відомості про отримання однією з політичних партій на 40 голосів більше

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з дільничних виборчих комісій у Дарницькому районі міста за фактом підробки та використання підробленої виборчої документації (ч. 4 ст. 158-3 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Події мали місце 25 жовтня 2020 року під час проведення місцевих виборів.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, голова однієї із виборчих комісій у Дарницькому районі підробила та подала до територіальної виборчої комісії уточнений протокол підрахунку голосів, до якого внесла недостовірні відомості про отримання однією з політичних партій на 40 голосів більше, ніж фактично було віддано виборцями під час голосування на дільниці та встановлено результатами проведеного підрахунку голосів.

Злочинні дії були виявлені під час прийняття територіальною виборчою комісією уточненого протоколу дільничної виборчої комісії та оголошення результатів виборів.

За вчинене обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими поліції Києва.

Раніше столична поліція повідомила, що оголосила підозру жінці, яка внесла у виборчий протокол неправдиву інформацію та подала його до територіальної виборчої комісії Дарницького району.

Голова територіальної виборчої комісії повідомила про арифметичну помилку у протоколі. «Після виявлення розбіжностей у підрахунку голосів голові дільничної виборчої комісії було запропоновано виправити неточності. Однак у новий бланк протоколу жінка знову внесла неправдиві відомості, при цьому членам своєї комісії вона повідомила, що протоколи прийняті без зауважень. Ми задокументували цей факт, вилучили вказану документацію та направили її на почеркознавчу експертизу, яка підтвердила факт фальсифікації протоколу», - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Як повідомлялося, Київський районний суд Одеси визнав винними у підкупі виборців голову дільничної комісії №511370 Суворовського району Одеси та її пособника і призначив кожному п’ять років позбавлення волі, які замінив на два роки випробувального терміну.