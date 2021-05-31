На підкуп виборців – $43,5 тис. В Одесі засудили голову дільничної комісії та її пособника

Обвинувачені підшукали 1050 виборців, котрим планували роздати по 1200 грн за голос під конкретного кандидата

Київський районний суд Одеси визнав винними у підкупі виборців (ч.4 ст.160 КК України) голову дільничної комісії №511370 Суворовського району Одеси та її пособника і призначив кожному п’ять років позбавлення волі, які замінив на два роки випробувального терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 19 травня.

За матеріалами справи під час місцевих виборів 2020 року в обвинуваченого виник злочинний умисел із надати виборцям неправомірну вигоду в обмін на голоси під визначених кандидатів. До реалізації плану чоловік залучив голову дільничної комісії. Загалом, обвинувачені підшукали 1050 виборців, яким пообіцяли видати по 1200 грн за «потрібне» голосування.

За десять дні до голосування обвинувачені одержали $43,5 тис. на підкуп виборців. Однак їх «на гарячому» викрили правоохоронці.

Обоє обвинувачених визнали вину і щиро розкаялися. Це допомогло їм у пом’якшенні покарання. Адже санкція ч.4 ст.160 КК України, за якою їх судили, передбачає позбавлення волі від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на п'ять років.

Як повідомляв «Главком», на початку березня Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винною 68-річну жінку у підкупі виборців.

Обвинувачена одержала 3 тис. грн від невстановлених досудовим розслідуванням осіб на підкуп виборців. Зокрема, виборцю вона мала пропонувати 200 грн за голосування за кандидатів в депутати Броварської міської ради від політичної партії «За майбутнє» 25 жовтня 2020 року.