Гречкосії у школі, або Діти мають знати, що вони не зобов’язані слухати виступи політиків

Міністерство освіти на своєму сайті стверджує, що у школах не може бути ані партійної символіки, ані прізвищ чи імен не лише політиків, а й засновників громадських чи благодійних організацій

Політик у школі – це крінж!

Червень. Палюче сонце, 30-35 градусів тепла навіть у затінку. Ви стоїте під цим сонцем на лінійці і вже молите всіх, кого можна, щоб ця каторга якомога швидше закінчилась. І коли здається, що вся адміністрація закінчила звітувати про здобутки школи за минулий рік і всі шкільні ансамблі закінчили свої танці та пісні – з’являється Він.

Політик-гречкосій у школі.

Його пафосно оголошує директор і запрошує до «короткого вітального слова». Тепер на вас чекає щонайменше півгодинна промова про те, як Він працює, «щоб дарувати дітям щастя». Тільки вас не питали, чи потрібне вам таке «щастя». В реальності дарунки дещо інші. Зазвичай школа отримує солодощі для дітей, техніку та грамоти. І все це свято – за гроші ваших же батьків.

А ви як особистий бонус можете отримати ще й сонячний удар.

Тепер вас нудить, і не лише від розширення мозкових кровоносних судин внаслідок сонячного удару, а ще й від цих чоловіків у сірих костюмах та жінок у довгих чорних спідницях. Тепер вони у вашій дитячій уяві – образи політиків, а політика асоціюється з чимось неприємним та брудним.

Думаю, таку історію переживали багато і моїх однолітків, і школярів будь-якого віку. Депутати та чиновники люблять наввипередки постити фото з дітлахами, знімаючи передвиборчі ролики у школі.

Це могла б бути і моя історія, та мої батьки навчили мене одного – ти нічого не винний цим людям, не цікаво – тікай із сонця, і не важливо, що скажуть залежні від адміністрації вчителі. Та не всі батьки мають таку позицію.

Привіт, батьки!

Найчастіше вони самі виховані у традиціях «держави совєтів», вони нічого поганого не вбачають ні у використанні дітей, ні у цих подачках за їхні податки. Вони дозволяють піаритись на дітях навіть тоді, коли це може принизити їхню гідність, як у випадку, коли депутати кидали малечі, ніби собакам, новорічні подарунки, що видно з реакції батьків на матеріал «Чесно» про цей кейс.

Часто батьки мовчать і тоді, коли через карантинні обмеження самі не можуть потрапити до садків та шкіл, а політиків туди пускають, та ще й без масок.

Привіт, державо!

Міністерство освіти на своєму сайті стверджує, що у школах не може бути ані партійної символіки, ані прізвищ чи імен не лише політиків, а й засновників громадських чи благодійних організацій. Ці зміни на початку 2020 року законотворці внесли до закону «Про загальну середню освіту».

Але саме в цей рік відбулися місцеві вибори. І, як свідчить моніторинг Руху «Чесно», не стали на заваді політикам, які далі використовують дітей як фотозону.

Тому адвокатувати це питання так важливо вже зараз

Потрібно внести зміни до закону «Про освіту», де буде передбачена більш жорстка відповідальність для політиків, що продовжують агітувати навіть після останніх змін, що забороняють не тільки використання символіки партій та однойменних організацій.

А що ж робити вже зараз?

Адвокація – це цікаво і важливо, але що робити вже зараз? Адже зміни можуть бути прийняті, коли діти вже закінчать школу.

По-перше, найдієвішим способом протидії цьому є робота з самими дітьми. Якщо школярі знатимуть, що вони не зобов’язані сидіти і слухати виступи політиків, що цукерки з обличчями депутатів чи використання дітей як фотозони – це не ок, то кількість політичних турне школами точно почне зменшуватися.

Адже школяр має право просто відмовитись від усіх додаткових заходів за участі політиків і піти займатись своїми справами: обідати, готуватись до ЗНО чи просто повернутись на відмінену заради чергового політика фізкультуру. І якщо вони знатимуть про це, то точно не підуть на «танці з бубном» політиків. Ви бачили хоч одного школяра, який відмовиться від фізкультури чи обіду, щоб «послухати лекції» від нудних людей у костюмах?

Пам’ятайте про такі випадки, щоб вчасно реагувати і не ставити дитину в куток за зауваження від учителя «пішов з лінійки», а дізнатись, чому так сталося, і зробити розголос, як мінімум в вайбер-чаті класу. А краще – у місцевих групах чи ЗМІ.

Також дітям потрібно розповісти, що це не добрий «цар» із казок приносить подарунки, а депутат, який є найманим працівником громади, роздає подарунки, куплені за податки батьків. І що ціна цих подарунків – недобудований спортивний майданчик, на якому хотілось би вже поганяти в футбол, чи скейт-парк, який щороку обіцяють десь зробити. Тоді діти змалечку розумітимуть ціну податків і «безкоштовного сиру» від політиків.

Тому можна говорити про це з дітьми будь-якого віку. Тільки підберіть правильні слова.

А головне, підкажіть їм робити меми та тіктоки з цих зануд. Хай

висміюють їх, діти це люблять А ви, батьки, зможете поділитись відео та фото доказами з організаціями, які займаються профільною адвокацією, як ми в Русі «Чесно». Чи, навіть краще, всього в один клік увіковічнити цю «гречку» в нашому Музеї політичної агітації та трешу, на тематичній виставці «Чому ми дозволяємо політикам робити це з нашими дітьми?«. Ми відкриті до фото, відео та навіть мемів.

По-друге, висловіть свою позицію вчителям. Чітко скажіть, що ви проти того, аби вашу дитину використовували як фотозону гречкосії чи хабарники. Думаю, дитина мріє про фото з улюбленим музичним виконавцем, а не політиком, який через кілька років буде у списку «розшукується за хабарництво» (чи підкуп виборців). Бо це справді зовсім не те фото, яке хочеш поставити у рамочку чи повісити над ліжком.

І головне – говоріть із дітьми вже сьогодні, щоб вони встигли подати свою «помсту» гречкосіям у вигляді голосу вже на своїх перших виборах.

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