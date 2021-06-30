Експосадовця Київської облради судитимуть за розкрадання 2 млн грн

Чиновник виписував адресну допомогу на підставних осіб

Печерська окружна прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця Київської обласної ради, який шахрайським шляхом за попередньою змовою із підпорядкованим працівником заволодів бюджетними коштами у великому розмірі (ч. 1 ст. 366, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося раніше, керівник одного з відділів Київської обласної ради, залучивши підпорядкованого йому службовця, організував незаконну схему заволодіння бюджетними коштами, передбаченими для допомоги окремим категорія громадян: інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій та ін. згідно з програмою «Турбота».

Так, вказані особи шляхом підробки відповідних розпоряджень про виділення матеріальної допомоги, вносили у списки осіб без законних на те підстав. Таким чином упродовж 2018-2019 років заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн грн.

Наразі обвинувальний акт відносно експосадовця скеровано до суду для розгляду по суті. Обвинувальний акт відносно підпорядкованого працівника також перебуває на розгляді суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати податків керівницею столичного підприємства (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівниця підприємства ухилилась від сплати земельного податку на 4,9 млн грн, що становить особливо великий розмір.