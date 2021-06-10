Голова дільничної комісії в Києві двічі фальсифікувала виборчий протокол

Жінці загрожує до десяти років тюремного ув’язнення за фальсифікацію виборчого протоколу

Слідчі столичної поліції повідомили про підозру жінці, яка внесла у виборчий протокол неправдиву інформацію та подала його до територіальної виборчої комісії Дарницького району. За скоєне їй загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права займати певні посади. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У жовтні 2020 року до поліції Києва надійшла інформація про те, що під час здачі виборчої документації виявлені порушення. Голова територіальної виборчої комісії повідомила про арифметичну помилку у протоколі.

Правоохоронці опитали голову територіальної виборчої комісії, яка повідомила, що під час перевірки результатів голосування офіційний спостерігач виявив неточність у підрахунку голосів за дві партійні організації.

«Після виявлення розбіжностей у підрахунку голосів голові дільничної виборчої комісії було запропоновано виправити неточності. Однак у новий бланк протоколу жінка знову внесла неправдиві відомості, при цьому членам своєї комісії вона повідомила, що протоколи прийняті без зауважень. Ми задокументували цей факт, вилучили вказану документацію та направили її на почеркознавчу експертизу, яка підтвердила факт фальсифікації протоколу», - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Слідчі столичного поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України та повідомили правопорушниці про підозру у скоєнні злочину.

Як повідомлялося, Київський районний суд Одеси визнав винними у підкупі виборців голову дільничної комісії №511370 Суворовського району Одеси та її пособника і призначив кожному п’ять років позбавлення волі, які замінив на два роки випробувального терміну.