У Києві судитимуть наркодилера, в якого вилучили велику партію кокаїну



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З автомобіля киянина правоохоронці вилучили пакет з кокаїном вагою 500 г Фото: Прокуратура Києва

Вартість вилучених наркотиків становить близько $75 тис.

Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який незаконно зберігав з метою збуту пів кілограма кокаїну. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що мешканець Києва у невстановлений час придбав наркотичний засіб - кокаїн - в особливо великому розмірі, який зберігав та перевозив у власному автомобілі з метою подальшого збуту.

Чоловіка затримали у травні 2020 року у ході спецоперації, під час якої з його автомобіля вилучили пакет з кокаїном вагою 500 г.

Роздрібна вартість вилученого наркотичного засобу становить близько $75 тис.

Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) скеровано до суду для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, дільничні офіцери поліції виявили функціонування наркопритону у квартирі будинку на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва.