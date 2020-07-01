  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві судитимуть наркодилера, в якого вилучили велику партію кокаїну

    • Розсилка
    З автомобіля киянина правоохоронці вилучили пакет з кокаїном вагою 500 г - У Києві судитимуть наркодилера, в якого вилучили велику партію кокаїну
    З автомобіля киянина правоохоронці вилучили пакет з кокаїном вагою 500 г
    Фото: Прокуратура Києва

    Вартість вилучених наркотиків становить близько $75 тис.

    Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який незаконно зберігав з метою збуту пів кілограма кокаїну. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Встановлено, що мешканець Києва у невстановлений час придбав наркотичний засіб - кокаїн - в особливо великому розмірі, який зберігав та перевозив у власному автомобілі з метою подальшого збуту.

    Чоловіка затримали у травні 2020 року у ході спецоперації, під час якої з його автомобіля вилучили пакет з кокаїном вагою 500 г.

    Роздрібна вартість вилученого наркотичного засобу становить близько $75 тис.

    Наразі обвинувальний акт за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) скеровано до суду для розгляду по суті.

    За вчинене зловмиснику загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, дільничні офіцери поліції виявили функціонування наркопритону у квартирі будинку на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва.

    прокуратура Київ суд кримінал наркотики кияни злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ