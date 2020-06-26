Поліція викрила одеських медиків, які постачали наркотики до Дніпра



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Медики незаконно видавали препарати людям, які не мали медичних показань та підстав для їх отримання

Медикам загрожує до шести років позбавлення волі

Поліцейські перекрили канал поставки наркотиків з Одеської області та задокументували злочинну діяльність чотирьох медичних співробітниць протитуберкульозного диспансеру. Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У жовтні минулого року у Дніпрі поліцейські виявили в автомобілі місцевого жителя понад 500 пігулок наркотичних препаратів. Як було встановлено, наркотики зловмисник отримав у м. Одеса за рецептами лікарів-наркологів в рамках програми замісної підтримуючої терапії для хворих з опіоїдною залежністю. Під час розслідування з’ясувалося, що дані препарати були придбані незаконно.

25 червня працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури провели ряд обшуків. До заходів долучилися працівники слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області і поліцейські управління протидії наркозлочинності Одеської області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 4,3 тисяч препаратів замісної терапії, зокрема «Метадон», «Бупренорфін» та «Еднок». Встановлено, що головна лікарка протитуберкульозного диспансеру та медичні сестри кабінету замісної підтримуючої терапії порушували встановлені правила обліку та відпуску вказаних препаратів. Зокрема, незаконно видавали препарати людям, які не мали медичних показань та підстав для їх отримання.

Наразі всі препарати, рецептурні бланки, документація, чорнові записи та інші речові доказі вилучені. Проводиться експертиза. За її результатами буде прийнято рішення про відкриття кримінальних проваджень за статтями 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин)та 320 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів). Медикам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що міністерство охорони здоров’я готується до розгортання лікарень другої хвилі за регіональним принципом.