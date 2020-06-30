Киянин утримував наркопритон і підробляв медичні рецепти (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуку правоохоронці вилучили, зокрема, суху подрібнену суміш рослинного походження Фото: Нацполіція

Зловмисник виготовляв бланки рецептів та печатки лікаря, щоб отримувати в аптеці сильнодіючі лікарські засоби

Дільничні офіцери поліції виявили функціонування наркопритону у квартирі будинку на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва. Для документування правопорушення на вказану адресу виїхали слідчі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці встановили власника квартири, а при поверхневій перевірці у нього виявили пусті бланки медичних рецептів та 50 таблеток сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких обмежено чинним законодавством.

Під час проведення невідкладного обшуку у помешканні поліцейські знайшли ще кілька пустих рецептурних бланків, штампи лікарняних закладів та печатку лікаря, а також таблетки та суху подрібнену суміш рослинного походження й пристрій для куріння.

Правоохоронці встановили, що зловмисник підробляв лікарські рецепти та купував в аптеках столиці заборонені препарати для власного вживання та розповсюдження. Слідчі вилучили рецептурні бланки в аптеках, а зразки підписів та печаток відправили на експертизу.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж та крадіжку, повідомлено про підозру у понад ста доведених епізодів. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що київською прокуратурою повідомлено про підозру раніше судимому 31-річному киянину у підробленні лікарських рецептів та їх незаконному використанні.