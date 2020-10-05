У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)



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Зловмисників затримали у березні 2020 року Фото: Київська міська прокуратура

Злочинці займалися виготовленням і збутом наркотиків

Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування відносно трьох чоловіків, які займались виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Києва в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисників затримали у березні 2020 року «на гарячому» безпосередньо після збуту чергової партії наркотиків.

У ході документування діяльності цієї групи правоохоронці провели 4 контрольованих закупки наркотичних речовин.

Слідством встановлено, що предметом збуту були наркотичні засоби (кокаїн, амфетамін та пігулки МДМА), які доставлялись в Україну контрабандним шляхом.

Під час обшуків, проведених за місцем проживання причетних осіб, вилучили значну кількість наркотичних та психотропних речовин, у тому числі розфасованих для подальшого продажу. Їх роздрібна вартість становить понад 2 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.