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    У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)

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    Зловмисників затримали у березні 2020 року&nbsp; - У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)
    Зловмисників затримали у березні 2020 року 
    Фото: Київська міська прокуратура

    Злочинці займалися виготовленням і збутом наркотиків

    Київською місцевою прокуратурою № 6 завершено досудове розслідування відносно трьох чоловіків, які займались виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Києва в особливо великих розмірах.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Зловмисників затримали у березні 2020 року «на гарячому» безпосередньо після збуту чергової партії наркотиків.

    У ході документування діяльності цієї групи правоохоронці провели 4 контрольованих закупки наркотичних речовин.

    Слідством встановлено, що предметом збуту були наркотичні засоби (кокаїн, амфетамін та пігулки МДМА), які доставлялись в Україну контрабандним шляхом.

    Під час обшуків, проведених за місцем проживання причетних осіб, вилучили значну кількість наркотичних та психотропних речовин, у тому числі розфасованих для подальшого продажу. Їх роздрібна вартість становить понад 2 млн гривень.

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    У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть наркодилерів, у яких вилучили «товару» на 2 млн грн (фото)

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

    прокуратура Київ суд кримінал наркотики розслідування
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