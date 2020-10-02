Співробітник СБУ зберігав вдома арсенал зброї та наркотики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецслужбовцю загрожує покарання від 3 до 7 років Фото: СБУ

Силовик без жодних дозволів зберігав вдома автомат АКС-74 та понад 3 тисячі патронів

У Харківській області правоохоронці знайшли у співробітника Служби безпеки України арсенал зброї та наркотичні речовини. Спецслужбовцю повідомили про підозру за двома статтями.

Про це розповіли у Державному бюро розслідувань.

Слідство вважає, що співробітник спецслужби без жодних дозволів зберігав вдома автомат АКС-74, понад 3 тисячі патронів калібру 5,45 мм, дві гранати Ф-1 та вибухову речовину метальної дії.

В ході санкціонованих обшуків правоохоронці знайшли ще й понад 12 грамів амфетаміну, який є наркотичною речовиною.

Тепер спецслужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

До слова, раніше стало відомо, що Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори».

Також напередодні СБУ викрила махінації з цінними паперами на понад 2,8 млрд грн.