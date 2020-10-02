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    Співробітник СБУ зберігав вдома арсенал зброї та наркотики

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    Спецслужбовцю загрожує покарання від 3 до 7 років - Співробітник СБУ зберігав вдома арсенал зброї та наркотики
    Спецслужбовцю загрожує покарання від 3 до 7 років
    Фото: СБУ

    Силовик без жодних дозволів зберігав вдома автомат АКС-74 та понад 3 тисячі патронів

    У Харківській області правоохоронці знайшли у співробітника Служби безпеки України арсенал зброї та наркотичні речовини. Спецслужбовцю повідомили про підозру за двома статтями.

    Про це розповіли у Державному бюро розслідувань.

    Слідство вважає, що співробітник спецслужби без жодних дозволів зберігав вдома автомат АКС-74, понад 3 тисячі патронів калібру 5,45 мм, дві гранати Ф-1 та вибухову речовину метальної дії.

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    Співробітник СБУ зберігав вдома арсенал зброї та наркотики
    Співробітник СБУ зберігав вдома арсенал зброї та наркотики
    Співробітник СБУ зберігав вдома арсенал зброї та наркотики

    В ході санкціонованих обшуків правоохоронці знайшли ще й понад 12 грамів амфетаміну, який є наркотичною речовиною.

    Тепер спецслужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

    До слова, раніше стало відомо, що Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили протиправний фінансовий механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори». 

    Також напередодні СБУ викрила махінації з цінними паперами на понад 2,8 млрд грн.

    СБУ зброя наркотики Харківщина Державне бюро розслідувань
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