На Закарпатті на хабарі затримали митників і прикордонників



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ДБР затримало двох митників та прикордонника, які систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду Фото: ДБР

Чиновники систематично вимагали хабарі за ввезення товарів на територію України

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало в Закарпатській області двох співробітників Державної фіскальної служби і одного працівника Державної прикордонної служби під час одержання хабара.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що чиновники, перебуваючи у змові, налагодили механізм систематичного отримання хабарів за забезпечення безперешкодного ввезення товарів через кордон на територію України.

«Відбулося затримання посадових осіб під час одержання ними чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1800 гривень. Зараз затриманим повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу», - йдеться в повідомленні.

У відношенні посадових осіб відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

До слова, співробітники Служби безпеки України блокували у Чернівецькій області масштабний механізм незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, який завдав державі збитки мінімум на 3 мільйони гривень.