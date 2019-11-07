У «Борисполі» іноземець намагався підкупити прикордонника за 1,8 тис. євро



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Громадянина Непалу затримано і поміщено в ізолятор тимчасового тримання Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримала іноземця і відкрили кримінальне провадження

Громадянину Королівства Непал, який прибув до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» рейсом сполученням «Шарджа-Київ», було відмовлено у пропуску через державний кордон.

Після цього чоловік, намагаючись проникнути до країни незаконним шляхом, запропонував прикордоннику неправомірну вигоду в сумі 1800 євро.

Задокументували неправомірну діяльність 28-річного іноземця слідчі відділу поліції аеропорту «Бориспіль» спільно з прикордонниками, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що іноземець прибув до України у приватних справах.

Громадянина Королівства Непал затримано в порядку ст.208 КПК України. Він наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Про затримання іноземця повідомлені відповідні дипломатичні заклади.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, у жовтні у пункті пропуску «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби не пропустили двох іноземців з підробленими документами. Правопорушників з підробленими документами виявили серед пасажирів рейсів, що прямували зі Стамбула та Тегерана.

2 жовтня в аеропорту «Бориспіль» прикордонники теж попередили спробу потрапляння двох іранців до країни Євросоюзу за підробленими візовими етикетками.