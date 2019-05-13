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    Новини

    У Києві судитимуть подружжя наркоторговців (фото)

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    26-річному чоловіку та його 30-річній дружині обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - У Києві судитимуть подружжя наркоторговців (фото)
    26-річному чоловіку та його 30-річній дружині обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту
    Фото: Прокуратура Києва

    Чоловік та дружина займалися незаконним розповсюдженням амфетаміну

    Київською місцевою прокуратурою №4 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які займалися незаконним розповсюдженням психотропних речовин. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Подружжя затримали в лютому 2019 року за результатами ряду проведених оперативних закупок психотропної речовини – амфетамін.

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    Слідчими Дніпровського району поліції Києва в ході розслідування встановлено, що обвинувачені займалися незаконним розповсюдженням психотропної речовини на території Дніпровського району столиці.

    В ході проведення обшуку за місцем проживання останніх виявлено та вилучено заздалегідь розфасовану психотропну речовину – амфетамін, сумарна вартість якої складає понад 100 тис. грн та 40 тис. грн, отримані від її збуту.

    Зловмисникам - 26-річному чоловіку та його 30-річній дружині - повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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    У Києві судитимуть подружжя наркоторговців (фото)
    У Києві судитимуть подружжя наркоторговців (фото)

    Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 307 КК України (збут психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб) скеровано до Дніпровського районного суду в Києві для розгляду по суті.

    Подружжю наркозбувачів загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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