У Києві судитимуть серійного ґвалтівника

Маньяк зґвалтував двох жінок, ще трьом дівчатам вдалося втекти

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 45-річного киянина за фактами зґвалтування двох жінок та замаху на зґвалтування ще трьох.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи.

Прогулюючись відлюдними місцями у вечірній час доби, зловмисник підшукував молодих жінок, які були схожі між собою за зовнішніми ознаками.

Задля досягнення злочинної мети, зловмисник підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг. У такий спосіб чоловік зґвалтував 2 потерпілих, у 3 наступних епізодах жінкам вдалося вирватися та втекти.

За результатами низки оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити особу нападника та затримати його.

Обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК України скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в Києві.