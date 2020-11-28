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    Затриманому за розбещення дівчат фотографу оголошено підозру у зґвалтуванні

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    Фотограф Олександр Ктіторчук затриманий за розбещення дівчат - Затриманому за розбещення дівчат фотографу оголошено підозру у зґвалтуванні
    Фотограф Олександр Ктіторчук затриманий за розбещення дівчат
    Фото з відкритих джерел

    Чоловіка заарештовано без права внесення застави

    Фотографу Олександру Ктіторчуку повідомлено про підозру у зґвалтуванні та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

    Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

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    Нагадаємо, 25 листопада Головне управління Нацполіції в Київській області повідомило, що оперативники викрили чоловіка, який розбещував неповнолітніх дівчат.

    Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Чолов’яга упродовж кількох років вчиняв розпусні дії відносно 17-річної дівчини та інших малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини. Зокрема, 15-річну киянку він привіз до Обухівщини, де в салоні авто вчинив відносно неї розпусні дії.

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    Затриманому за розбещення дівчат фотографу оголошено підозру у зґвалтуванні
    Затриманому за розбещення дівчат фотографу оголошено підозру у зґвалтуванні
    Затриманому за розбещення дівчат фотографу оголошено підозру у зґвалтуванні
    Затриманому за розбещення дівчат фотографу оголошено підозру у зґвалтуванні

    Згодом стало відомо, що за підозрою у розбещенні неповнолітніх дівчат на Київщині правоохоронці затримали відомого у вузьких колах фотографа на ім‘я Олександр Ктіторчук.

    Правоохоронці також закидають Ктіторчуку те, що він знімав порнографічні матеріали.

    Теги: Київ кримінал Київщина зґвалтування
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