На Київщині заробітчанин із Закарпаття зґвалтував неповнолітню

Ґвалтівнику загрожує до 12 років за ґратами

У селі Вишеньки Бориспільського району 40-річний уродженець Закарпатської області зґвалтував 16-річну місцеву мешканку.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

«Встановлено, що молодика, який приїхав до Київщини на заробітки, з неповнолітньою дівчиною познайомила її старша сестра, до якої закарпатець прийшов у гості. Після спільного вживання спиртних напоїв у захмелілого чоловіка виник умисел на насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо 16-річної мешканки с. Вишеньки. Тож зловмисник, достовірно знаючи, що дівчина є неповнолітньою, всупереч її волі, застосовуючи до неї психологічне насильство та долаючи опір потерпілої, зґвалтував її», – розповіли правоохоронці.

Наразі злочинця затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.152 КК України. Найближчим часом буде вирішене питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Як повідомлялося, суд заарештував таксиста, який підозрюється у зґвалтуванні киянки. Підозрюваний – раніше не судимий уродженець Закарпатської області, 1974 року народження.

Правоохоронці встановили, що таксист цілеспрямовано змінив маршрут, завіз жінку в лісосмугу і зґвалтував.