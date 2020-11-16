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    На Київщині заробітчанин із Закарпаття зґвалтував неповнолітню

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    Чоловік,&nbsp;долаючи опір дівчини, зґвалтував її - На Київщині заробітчанин із Закарпаття зґвалтував неповнолітню
    Чоловік, долаючи опір дівчини, зґвалтував її
    Фото ілюстративне

    Ґвалтівнику загрожує до 12 років за ґратами

    У селі Вишеньки Бориспільського району 40-річний уродженець Закарпатської області зґвалтував 16-річну місцеву мешканку.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

    «Встановлено, що молодика, який приїхав до Київщини на заробітки, з неповнолітньою дівчиною познайомила її старша сестра, до якої закарпатець прийшов у гості. Після спільного вживання спиртних напоїв у захмелілого чоловіка виник умисел на насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо 16-річної мешканки с. Вишеньки. Тож зловмисник, достовірно знаючи, що дівчина є неповнолітньою, всупереч її волі, застосовуючи до неї психологічне насильство та долаючи опір потерпілої, зґвалтував її», – розповіли правоохоронці.

    Наразі злочинця затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.152 КК України. Найближчим часом буде вирішене питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Досудове слідство триває.

    Як повідомлялося, суд заарештував таксиста, який підозрюється у зґвалтуванні киянки. Підозрюваний – раніше не судимий уродженець Закарпатської області, 1974 року народження.

    Правоохоронці встановили, що таксист цілеспрямовано змінив маршрут, завіз жінку в лісосмугу і зґвалтував.

    Теги: прокуратура кримінал Київщина зґвалтування
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