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    У Києві судитимуть слідчого поліції за збут наркотиків (фото)

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    Під час обшуків у поліцейськогов виявили наркотичні та психотропні речовини - У Києві судитимуть слідчого поліції за збут наркотиків (фото)
    Під час обшуків у поліцейськогов виявили наркотичні та психотропні речовини
    Фото: Київська міська прокуратура

    Колишньому поліцейському світить до 12 років ув'язнення за збут наркотичних засобів

    Прокуратурою Києва спільно з територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим в Києві, завершено досудове розслідування за фактом збуту працівником поліції наркотичних засобів та психотропних речовин.

    Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували декілька епізодів збуту 30-річним інспектором слідчого відділення Солом’янського управління поліції в Києві заборонених речовин: 10 г амфетаміну, 12 г МДМА та 42 г кокаїну.

    У подальшому під час обшуків, проведених у поліцейського, виявили та вилучили 40 г МДМА, 5 г кокаїну, а також близько 900 боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, які він незаконно зберігав.

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    У Києві судитимуть слідчого поліції за збут наркотиків (фото)
    У Києві судитимуть слідчого поліції за збут наркотиків (фото)
    У Києві судитимуть слідчого поліції за збут наркотиків (фото)

    Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

    Обвинувальний акт за ч. ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України скеровано до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Обвинуваченого звільнено з лав поліції.

    Санкція статті передбачає покарання від шести до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ суд кримінал наркотики Державне бюро розслідувань
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