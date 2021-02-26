У Києві судитимуть слідчого поліції за збут наркотиків (фото)

Під час обшуків у поліцейськогов виявили наркотичні та психотропні речовини

Колишньому поліцейському світить до 12 років ув'язнення за збут наркотичних засобів

Прокуратурою Києва спільно з територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим в Києві, завершено досудове розслідування за фактом збуту працівником поліції наркотичних засобів та психотропних речовин.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували декілька епізодів збуту 30-річним інспектором слідчого відділення Солом’янського управління поліції в Києві заборонених речовин: 10 г амфетаміну, 12 г МДМА та 42 г кокаїну.

У подальшому під час обшуків, проведених у поліцейського, виявили та вилучили 40 г МДМА, 5 г кокаїну, а також близько 900 боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, які він незаконно зберігав.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Обвинувальний акт за ч. ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України скеровано до Дніпровського районного суду Києва для розгляду по суті.

Обвинуваченого звільнено з лав поліції.

Санкція статті передбачає покарання від шести до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.