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    У Києві та області є перші жертви негоди

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    <span lang="UK">У Києві</span><span lang="UK"><span>&nbsp;рятувальники понад 20 разів виїжджали для прибирання дерев з автомобілів</span></span> - У Києві та області є перші жертви негоди
    У Києві рятувальники понад 20 разів виїжджали для прибирання дерев з автомобілів
    Фото: ДСНС

    У Бучі внаслідок падіння дерева загинули людина

    Сьогодні, 27 червня, внаслідок ускладнення погодних умов у вигляді грози, зливи та шквалів швидкістю 25-28 м/c, сталося повалення дерев та конструкцій будівель у Києві та області. Для надання допомоги постраждалому від негоди населенню залучалися рятувальники ДСНС, повідомляє пресслужба відомства.

    «Так, у столиці особовий склад Головного управління ДСНС у Києві 15 разів виїжджав для прибирання дерев з автомобілів, 4 рази для прибирання дерев з будинків, а також декілька разів з проїжджих частин. Станом на 15:30, столичні рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації подій. Також проводилися роботи по відкачуванню води із проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вул. Теліги та вул. Щусєва», - йдеться в повідомленні.

    Попередньо, через негоду у Києві постраждало 2 особи.

    На Київщині внаслідок падіння дерева у м. Буча загинула одна особа.

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    У Києві та області є перші жертви негоди
    У Києві та області є перші жертви негоди
    У Києві та області є перші жертви негоди
    У Києві та області є перші жертви негоди
    У Києві та області є перші жертви негоди
    У Києві та області є перші жертви негоди
    У Києві та області є перші жертви негоди

     Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

    За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

    Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

    Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

    Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.

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