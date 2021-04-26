У Києві та передмісті можна політати на повітряній кулі: де, коли, за скільки

У травні відбудуться два фестивалі повітряних куль

Повітроплавний сезон в Україні відкриють два фестивалі повітряних куль: на території Виставкового центру в Києві у форматі вистави, в також під Києвом у форматі вільних польотів. Про це повідомляє «Хмарочос».

Фестиваль «Монгольф’єрія» на ВДНГ проведуть найближчого вихідного дня після завершення локдауну. Учасники зможуть побачити близько двох десятків аеростатів, зробити фото та здійснити політ на висоту десятиповерхівки – вище не можна через обмеження в місті.

А протягом трьох днів 14-16 травня в Макарівському районі під Києвом відбудеться найбільший у Східній Європі весняний фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія. Мамо, я вдома».

Старти повітряних куль заплановано о 18:00 14 травня та о 5:00 і о 18:00 15-16 травня. Такий час обрали тому, що вдень у теплу пору року повітряні кулі не можуть літати. Це пов’язано з перегрівом повітря біля землі, що перешкоджає комфортному зльоту аеростатів. Тому польоти влітку проходять на світанку і перед заходом сонця.

Повітроплавання також чутливе до погодних умов. Старти аеростатів можливі за відсутності сильного вітру, опадів і грози. Організатори просять стежити за можливими змінами в програмі на сайті фестивалю.

Всі охочі відвідати фестиваль, і як глядачі, і як учасники польотів, мають попередньо придбати сертифікат. Вартість відвідування для родини складає 190 гривень, а політ на фестивалі обійдеться від 3190 грн за людину. Кількість місць для польоту обмежено. Кожен учасник польотів отримає іменний диплом про внесок у популяризацію повітроплавання в Україні.

Минулорічний фестиваль повітряних куль. Фото: «Монгольф’єр»

Організатором сімейного фестивалю повітряних куль «Монгольф’єрія. Мамо, я вдома» є повітроплавне товариство «Монгольф’єр» та громадська спілка «Українське повітроплавне товариство», які щорічно організовують фестивалі повітряних куль в Києві та області, Умані, Черкасах і Луцьку.